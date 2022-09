Barcelona podría estar en riesgo de quiebra sino reduce su LCPD para el próximo año; afirmó Javier Tebas

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló sobre la mejoría que presentó el Barcelona este año en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), destacando que utilizó su tope de 656 millones, cantidad que tendrá que rebajar en 2023.

"Tiene que disminuir la masa salarial, el año que viene no habrá palancas y tendrá que reducir hasta lo que le corresponde, unos 400 millones. El límite actual es difícil o imposible que lo pueda mantener el año que viene".

El mandatario dejó claro que la institución Blaugrama no ha estado en "riesgo de quiebra" pero de no controlar el LCPD podría peligrar en un futuro.

"El FC Barcelona no ha estado en riesgo de quiebra, tiene una masa salarial elevada, pero tiene un patrimonio suficiente. Si no controla la masa salarial si podría estar en un futuro en riesgo de quiebra".

Tebas destacó que el club dirigido por Joan Laporta ha acatado las normas, incluso tanto el presidente como el tesorero tuvieron que registrar a un aval.

"No es necesario entrar en si hay que sancionar o no (al Barça). Ha vendido 700 millones de patrimonio, se ha puesto en orden. Salimos de una pandemia en la que los clubes han perdido dinero. Mientras el control económico se cumpla, no hay preocupación, hay ocupación. No hay preocupación por el futuro del futbol español".

Javier también abordó y criticó el modelo económico que maneja la Premier League, pues asegura que no es "sostenible" en comparación con el de LaLiga o la Bundesliga.

"Hemos hecho un estudio profundo de la Premier y hay que corregir lo que está ocurriendo, está inflacionando el mercado, se está yendo a un mercado no sostenible.

"Tienen 20 veces más de saldo negativo que la Bundesliga y LaLiga. Hay mucha chequera y mucho talonario de dueños de clubes que aportan año tras año".

El presidente de LaLiga reconoció las ganancias que genera la Liga Premier aunque señaló que de permitir un negocio similar en el torneo español se verían afectados sus conjuntos estrella, Real Madrid y Barcelona.

"Nadie discute que las cifras de negocio de la Premier son casi el doble que las nuestras. Pero ha comprado por valor de más de 2 mil 000 millones. Solo puede ser posible con la chequera de los accionistas. Son modelos diferentes. El modelo español protege a los grandes clubes, Real Madrid y Barcelona, si abrimos el grifo a grandes grupos o jeques, ellos serían los más perjudicados".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ: PRENSA DE PAÍSES BAJOS DEFENDIÓ AL CHAQUITO ANTE CAPITÁN DE FEYENOORD