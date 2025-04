¡Cada vez más cerca! Barcelona vence al Mallorca y se acerca al título de liga

El título de la Temporada 2024-25 de LaLiga se siente cerca para Barcelona. Los blaugranas vencieron a Mallorca este martes y tomaron una ventaja de siete puntos sobre Real Madrid, que visita a Getafe este miércoles.

Dani Olmo, cuyo fichaje ha sido objeto de discusión toda la temporada por las negativas de LaLiga, fue quien le dio el triunfo 1-0 a los de Hansi Flick. El técnico alemán optó por una alineación alternativa, ante bajas como la de Robert Lewandowski y con la intención de darle descanso a otros elementos de cara a la Final de Copa de Rey.

Dani Olmo marcó la diferencia en el encuentro | AP

Como si se tratase de Gianluigi Buffon en su mejor momento, el joven arquero español de apenas 24 años sacó cuanto pudo en el primer tiempo. En apenas su quinto partido como titular esta temporada en LaLiga, el de Ibiza tuvo una actuación espectacular para evitar la goleada blaugrana con 14 atajdas.

El arquero de Mallorca fue figura | AP

Una de las más vistosas fue en la segunda mitad, ya con el 1-0, en un mano a mano a Lamine Yamal, que no aprovechó un gran pase de Pedri, poco después del tanto de Dani Olmo. El de Tarrasa fue el único que pudo vencer a Leo Román, con un tiro milimétrico entre un mar de piernas.

Eric García cedió desde el costado erecho y Olmo, en vez de precipitarse, se tomó su tiempo para sacar un disparo raso que cruzó entre cuatro defensas antes de colarse a la esquina izquierda del arco. Ese tanto le bastó a los blaugranas para quedarse con los tres puntos.

DANI OLMO BREAKS THE DEADLOCK IN THE OPENING MINUTE OF THE SECOND HALF! pic.twitter.com/IGq5yftIwB

— ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2025