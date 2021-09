Bayern Munich, PSG y Manchester City, candidatos de Claudio Pizarro para llevarse la Champions

Para la naciente temporada de Champions League, Claudio Pizarro considera que hay tres clubes que pueden ser nombrados como candidatos. Para el exjugador peruano, Bayern Munich, Manchester City y PSG, lucen como punteros en la pelea por la Orejona.

Para Pizarro, la inversión que ha hecho el PSG y el City pueden ser clave para que lleguen a instancias finales, sobre todo en el caso de los franceses, que ficharon en el verano a jugadores que ya han sido campeones en el pasado reciente, como Ramos, Messi o Wijnaldum.

“Junto al Bayern Munich, candidatos son el PSG y el Manchester City. Creo que el PSG hizo inversión grande, pero son jugadores que están acostumbrados a ganar este torneo. Son jugadores que son jóvenes, pero también algunos con experiencia necesaria para que puedan llegar a instancias finales y ganar la Champions”, analizó el embajador de la Bundesliga en charla con RÉCORD.

A su vez, el exgoleador asegura que no solo se necesita de inversión y de jugadores de renombre, sino que también se requiere de un engranaje ideal para acabar como campeón.

“Se debe a la inversión que están haciendo estos clubes, en contratar jugadores de renombre. En los últimos años el City y el PSG son dos clubes que han invertido mucho dinero para poder conseguir este título que se les está haciendo esquivo.

“Una de las cosas que hay que recalcar es que a pesar de que estos clubes han tenido jugadores de mucha calidad, no lo han ganado el torneo, porque creo que, a pesar de tener jugadores de mucha calidad, hay que armar un equipo competitivo, y que las ideas de cada jugador estén claras para que sea un equipo engranado, un grupo unido. No solo se necesitan jugadores de calidad, porque si no hay un engranaje perfecto, por ahí las cosas se pueden quebrar”, cerró el exjugador.

