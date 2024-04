Bayern Munich vs Arsenal: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de Champions League?

Bayern Munich se medirá al Arsenal en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League, donde se espera un duelo intenso en el Allianz Arena, tal y como lo fue en Londres donde el resultado final arrojó un empate a dos.

Pero este miércoles sí o sí saldrá un victorioso ya sea en 90 minutos, 120 por un posible alargue o en penaltis si no hay un ganador en los minutos previos. Bayern busca el título de la Champions, pues por primera vez en 11 años no ganaron la Bundesliga y en la Copa de Alemania fueron eliminados, por lo que no buscan terminar un año en sequía.

Sin embargo, Arsenal pondrá las cosas difíciles, pues quiere seguir siendo la sorpresa de la Champions y ya se dio cuenta que puede dar una buena pelea ante los Bávaros, por lo que deberán de salir en gran nivel para poder avanzar entre los mejores cuatro del torneo.

¿Dónde y a qué hora ver el juego de vuelta entre Bayern Munich y Arsenal?

Fecha: 17 de abril

Horario: 13:00 (tiempo del centro de México)

Transmisión: TNT Sports, MAX

