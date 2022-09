Bayern Múnich vs Barcelona: Mané pide a Müller no darle pases de gol a Lewandowski

Que no se vaya a equivocar. El Bayern Múnich y el Barcelona se enfrentarán este martes en el Allianz Arena en la Jornada 2 de la Champions League, y será el regreso de Lewandowski, pero ahora como jugador culé, por lo que Thomas Müller dijo que será un jugador muy difícil de superar.

“Durará tiempo hasta que este goleador maravilloso sea cosa del pasado. Tal vez nunca será cosa del pasado porque su nombre se ha inscrito en los libros de historia”, dijo en conferencia previo al duelo.

Sobre esa misma línea, Müller contó que Sadio Mané, jugador senegalés recién llegado al equipo bávaro, le hizo una broma cuando se enteraron de los Grupos, pues el ex de Liverpool le pidió al alemán no darle pases de gol a Lewa.

Y es que Müller y Robert hicieron una gran dupla por mucho tiempo con el Bayern Múnich, misma que era sinónimo de gol, por eso Thomas fue cuestionado sobre si puede hacer una pareja igual, pero con Sadio.

“Esa relación entre Lewy y yo en el campo se desarrolló durante años, es nueve de ayer. Tenemos una nueva situación, tenemos cuatro jugadores ofensivos adelante cada uno de los cuales puede aparecer como centro delantero.

“Naturalmente cuando no ganamos hay críticas de que no tenemos una referencia arriba. Pero cuando ganamos todo está bien y se dice que hemos aprovechado tal vez de que los defensas contrarios no sabían qué jugador era la referencia arriba”, explicó.

