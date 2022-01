Bundesliga: DT del Eintracht fue operado en la cara tras accidente con un scooter

El entrenador del Eintracht Fráncfort, el austríaco Oliver Glasner, tuvo que ser sometido a una cirugía en la cara tras romperse el pómulo al sufrir un accidente con su scooter, informó el club alemán.

"Oliver Glasner tuvo que someterse a una cirugía facial el domingo en el Hospital Universitario de Frankfurt. El entrenador en jefe se rompió el pómulo en una caída con un e-scooter, lo que hizo necesaria una operación", anunció el Eintracht en su página web.

La entidad alemana añadió: "Durante el entrenamiento de este domingo, los entrenadores asistentes Michael Angerschmid y Ronald Brunmayr asumieron el control de la sesión. Dependiendo del proceso de curación, Glasner podrá reanudar su trabajo en el campo de entrenamiento el martes o miércoles para que la preparación para el partido en casa contra el Borussia Dortmund no se vea afectada".

Oliver Glasner musste sich am heutigen Sonntag einer Gesichtsoperation unterziehen. Der Cheftrainer brach sich bei einem Sturz mit einem E-Roller das Jochbein, was einen operativen Eingriff notwendig machte. #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 2, 2022

Por su parte, el técnico reconoció el despiste que le costó el accidente con su scooter. "Lamentablemente me despisté un momento y me caí. Afortunadamente no me pasó nada peor. La cara está hinchada pero todo lo demás está bien", dijo Glasner, de 47 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANCHESTER UNITED: RANGNICK DESCARTÓ LA SALIDA DE CAVANI; 'SABE QUE NO LO DEJARÉ IR'