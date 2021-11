Cafú: 'Neymar es mejor que Messi y Cristiano'

El que fuera campeón con la Selección de Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2002, Cafú, aseguró que Neymar Jr. es mejor que Messi y Cristiano Ronaldo, los últimos referentes del futbol mundial.

Por otra parte, señaló que al futbolista del París Saint-Germain le hace falta asumir la responsabilidad de un líder.

"Neymar técnicamente es mejor que Messi, mejor que Cristiano, pero debe asumir la responsabilidad de un líder, de capitán, de crack. Uno debe dedicarse 100 por ciento al futbol. Yo no soy mejor que Neymar, pero soy mejor que muchos otros laterales porque me dediqué a eso, a ser un atleta profesional", mencionó.

Cafú también habló sobre el regreso de su compatriota Dani Alves al Barcelona, después de haber pasado los últimos 6 años fuera.

"Ya lo sabía, hablé con él, estuvo en mi casa, estuvo en mi casa hace dos meses en Sao Paulo y me comentó que tenía posibilidad de volver al Barcelona. Le dije que me parecía una fantástica idea. No debe dejar a otros tomar esa decisión por él. Está entrenando, está jugando, está en la selección brasileña, quiere volver al Barcelona. Está enfocado y creo que el Barcelona ha hecho una gran contratación", comentó en entrevista con MARCA.

