Carlo Ancelotti 'explotó' tras el final en Mestalla: 'Es algo inaudito, nunca me había pasado'

Tras el final polémico en Mestalla, Carlo Ancelotti no se guardó nada. El entrenador del Real Madrid mostró su impotencia, luego de que el árbitro del encuentro terminara el partido segundos antes del gol que le daría al equipo la victoria.

La polémica llegó ya que, Jude Bellingham anotó el gol de la victoria al minuto 99, sin embargo, no ha subido al marcador y el volante terminó siendo expulsado por reclamar. Ante esto el DT aseguró que nunca había visto una situación igual.

“No hay mucho que decir, Ha pasado algo inédito. Después del rechazo hemos tenido la posesión. Nunca me ha pasado. No hay nada más que añadir. También nos ha molestado la roja a Bellingham, que no ha dicho ningún insulto. Si pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón se acabó. Es un error…Bellingham ha dicho que era un jodido gol. No era un insulto. Veremos lo que escribe en el acta”, comentó el entrenador en conferencia de prensa.

El entrenador confesó que dentro del vestidor merengue están más que molestos por el final, sin embargo, ahora deben pensar en los partidos que siguen y dejar lo sucedido en Mestalla atrás.

“Estamos calientes y enfadados. Hay que volver a la normalidad. Hay que valorar lo que hemos hecho bien. Hay cosas buenas y otras que tenemos que mejorar. Hay que enfriarse un poco, porque estamos calientes”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DORTMUND VENCE 2-0 AL UNION BERLIN PARA QUITARLE UN POCO DE PRESIÓN A TERZIĆ