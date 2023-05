Carlo Ancelotti seguirá dirigiendo al Real Madrid pese a que quedó eliminado de la Champions League tras perder 4-0 contra el Manchester City en el juego de Vuelta de las Semifinales, pues dice tener el respaldo de Florentino Pérez.

"Nadie duda, porque el presidente ha sido bastante claro hace 15 días", declaró el técnico italiano en conferencia de prensa.

Esta es una de las peores derrotas que ha sufrido el conjunto merengue en el torneo más importante de la UEFA: "No hemos hecho lo que estaba planteado, pero no hay que hacer un drama. No hemos tenido la capacidad de llegar a la Final. Esta temporada lo hemos hecho muy bien y lo haremos mejor la próxima", agregó.

Los españoles pudieron haber perdido por un marcador más abultado, pero el portero Thibaut Courtois tuvo una muy buena actuación, evitando los goles de Erling Haaland. La derrota más abultada para el Real Madrid en la Champions League fue el 5-0 que sufrió ante el Milan en la Semifinal de Vuelta de la campaña 1988-89.

En la lista también están el 5-1 contra Benfica en 1965, el 5-1 contra Hamburgo en 1980 y el 4-0 contra el Liverpool en 2009. Carlo Ancelotti igualó su peor derrota en Champions League, recordando que el Milan perdió 4-0 contra el Deportivo La Coruña en 2004.

El estratega de 63 años fue autocrítico, reconoció que los Citizens fueron muy superiores: "Es una cosa del fútbol, que hemos jugado contra un rival que ha jugado con más intensidad y más calidad en la primera parte. Fueron superiores", finalizó.

