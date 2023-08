Carlo Ancelotti se rinde ante Jude Bellingham: "Sigue aportando y marcando"

Ante goles anulados, penaltis fallados y lesiones, el equipo comando por Carlo Ancelotti avanza con paso perfecto en LaLiga. Los Merengues firmaron nueve puntos. Ante ello, el estratega italiano comentó la situación de Vinicius y el gran aporte de Jude Bellingham.

“Vinicius tenía una molestia y hemos decidido cambiarlo. Es muscular, él quería continuar por eso creo que no fue muy serio. Con el parón va a poder recuperar. Parecía incontrolable”, mencionó Ancelotti en conferencia de prensa.

Por otra parte, aprovechó la rueda de prensa para opinar del fichaje bomba de Real Madrid: Jude Bellingham, quien fue el anotador del único tanto ante Celta de Vigo y logró la victoria.

“Bellingham sigue aportando y marcando. El gol no es su punto más importante, pero lo está haciendo bien. Es muy inteligente y sabe ir al punto justo”, argumentó.

A su vez también se mostró enfadado por el penalti fallado, señaló que el jugador que debió marcar en la pena máxima debió ser Luka Modric.

“Con los penaltis no hay libertad de elección. No se qué ha pasado. Estoy enfadado. Tenía que haber tirado Luka Modric. Ellos han elegido y no he tenido el tiempo necesario para avisar", confesó.

Además apuntó que su ataque está bien cubierto a pesar de las ausencias por lesiones, señaló que sin Karim Benzema y Vinicius Jr, han anotado seis goles.

“Esta plantilla está mostrando ser completa. Sin Courtois, sin Militao, sin Vinicius y hemos ganado", finalizó.

