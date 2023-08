Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool, comentó que Mohamed Salah no saldrá del equipo este verano y desmintió sobre las supuestas ofertas de clubes de Arabia Saudita.

Previo al partido de Premier League ante el Newcastle United, el estratega alemán habló sobre los rumores que apuntaban a una salida de Salah, sin embargo, Klopp fue contundente al respecto y dijo que el egipcio está 100% comprometido con el equipo.

"No hay nada de que hablar. Salah es un jugador del Liverpool y es esencial para nosotros. No hay nada, y si hubiera algo, la respuesta sería que no. ¿Está Salah comprometido? Al 100 %", declaró Jürgen.

Previamente, el agente de Mo Salah había confirmado que el jugador egipcio está comprometido con el equipo y dijo que de no ser así, no hubiera renovado.

Tras su llegada en 2017, Salah ha disputado 296 partidos con el Liverpool, ha marcado 182 goles y ha dado 70 asistencias.

