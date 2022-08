Casemiro sobre el Manchester United: "Es el más grande de Inglaterra"

A pesar de tener 30 años y haberlo ganado todo con el Real Madrid, Casemiro se mostró muy entusiasmado por el nuevo reto de su carrera y considera que pese a no estar en Champions League, el Manchester United es el equipo más gran de Inglaterra.

"No hay duda de que estoy muy emocionado. Me han recibido muy calurosamente y ya he sentido ese cariño especial de todos hacia mí y por supuesto eso es muy importante. Creo que es un nuevo reto y siento que tengo 18 o 20 años.

Llego a Manchester para trabajar duro y para jugar en el club más grande de Inglaterra y donde hay mucha historia. Lo ha ganado todo y ya quiero conocer a mis compañeros y ayudar al equipo. Ni en tus sueños más locos te imaginas jugando aquí", sentenció Casemiro en sus primeras palabras como jugador de los Red Devils.

No te pierdas la primera entrevista a Casemiro como nuevo jugador del club.#MUFC @Casemiro — Manchester United (@ManUtd_Es) August 25, 2022

Es bien sabido la competitividad que existe en la Premier League y el mediocampista brasileño lo sabe, es por eso que destacó el nivel que hay en Inglaterra, pues no hay gran diferencia entres los primeros y últimos lugares de la tabla.

"La Premier es un sueño para jugar, es una liga maravillosa. El respeto que la afición tiene por los jugadores, los jugadores por la afición, los jugadores por los árbitros, los árbitros por los jugadores, la pasión de los clubes.

Sabemos que es una liga competitiva y ya sea jugando en casa o fuera, todos los partidos son muy difíciles. Todos los equipos están igualados y creo que no son solo los equipos que juegan la Champions o la Liga Europa, los de arriba pueden perder con los de abajo. Es bonito que sea tan competitivo y estoy emocionado de jugar aquí”, finalizó.

