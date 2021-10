Cassano sobe Pochettino: 'Tendrá una vida corta en el PSG, nunca entrenó a campeones'

A pesar de que el PSG es líder de la Ligue 1 y en su grupo de Champions League, las críticas llovieron para Mauricio Pochettino por perder ante el Rennes el pasado fin de semana.

Para Antonio Cassano, exfutbolista italiano, el entrenador argentino no durará mucho en el equipo francés, ya que considera que tiene problemas para llevar un equipo con tantas estrellas.

“Pochettino tendrá una vida corta en el PSG. He oído hablar mal de él. No habla con sus jugadores ni un minuto de táctica y el equipo se lo pide. Le pide consejos a los jugadores sobre cómo jugar, no puedo creerlo. Nunca entrenó a campeones y ahora tiene problemas para dirigir a los grandes”, mencionó para el programa ‘BoboTV’.

De igual forma, el exjugador del Milán y Real Madrid candidateó a Zidane para reemplazar al sudamericano.

“Como persona, excepcional. Fabulosa. Es un gran tipo, 10 puntos o más. Pero como entrenador... Si sigue en esta línea, tendrá poco tiempo. Cuidado con Zinedine Zidane en el PSG”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMPHIS DEPAY: 'NUNCA ME ARREPENTIRÉ DE FICHAR POR EL BARCELONA'