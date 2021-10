Memphis Depay: 'Nunca me arrepentiré de fichar por el Barcelona'

El Barcelona ha ganado sólo dos de sus más recientes ocho juegos oficiales, incluidos los dos primeros en la UEFA Champions League.

A pesar de estos malos resultados, el delantero neerlandés, Memphis Depay, aseguró haber tomado la mejor decisión al dejar al Olympique de Lyon para fichar con el conjunto blaugrana.

"Si me arrepiento de haber fichado por el Barça?, ¿cómo me puedes preguntar esto? Es el Barça. Sabes la grandeza del club y lo que significa para un jugador ir a un equipo así, nunca me arrepentiré", reveló el jugador en entrevista para la página de la FIFA.

"Conocemos la situación. Todo el mundo entra en pánico, porque la gente no está acostumbrada a esto en el Barça. Están acostumbrados a ganar y a hacerlo con un gran juego", agregó.

Además, el atacante aseguró "las cosas cambiarán, estoy seguro. No estoy preocupado", ante el futuro próximo del cuadro catalán.

