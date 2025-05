César Farías, técnico de Junior de Barranquilla, se enfrenta a periodista en conferencia

El técnico venezolano César Farías, actual entrenador de Junior de Barranquilla, protagonizó un momento de alta tensión al final de una rueda de prensa este miércoles 30 de abril. Lo anterior después de que el reportero José Hugo Illera lo cuestionó sobre el acceso a los entrenamientos.

Aunque en apariencia no fue más que una inocente consulta, el ánimo del estratega venezolano se prendió y confrontó al comunicador con hostilidad. “No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir. A veces hay que preguntarse si antes era así y por qué ahora no lo es. Yo no tengo problema con que puedan asistir, pero hay que hablarlo con quienes generan el protocolo”.

César Farías ha sido objeto de críticas por su actitud | INSTAGRAM: @cesarfariasdt

Farías perdió la calma ante periodista

Finalizada la sesión ante los medios, Farías se acercó directamente al periodista que hizo la pregunta y, en un tono visiblemente más alterado, le reclamó por respeto, elevando su voz antes de retirarse de la sala.

"José, ya está bueno. Tú me quieres exponer delante de la gente. Te exijo respeto como yo te respeto (...) No me faltes al respeto porque yo no te lo falto a ti. Te lo exijo como caballero", añadió.

Farías estralló contra uno de los reporteros | INSTAGRAM: @cesarfariasdt

En uno de los videos que circula en redes sociales, se observa cómo el equipo de prensa de Junior pide al resto de las personas presentes en la sala no grabar. Posteriormente, Carlos Bacca, capitán del equipo, compareció en conferencia para suavizar el ambiente.

🔥 La DISCUSIÓN entre César Farías y el periodista José Hugo Illera.



Se calentó la rueda de prensa… 😳 pic.twitter.com/NrJ3p1ckbA — Toque Sports (@ToqueSports) April 30, 2025

Estado actual de Junior de Barranquilla

Tras caer ante Deportivo Pereira hace cinco días, Junior perdió su invicto y aplazó su clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato.

Actualmente, el equipo se ubica tercero en la tabla con 30 puntos y necesita uno más para asegurar su lugar entre los ocho mejores. Su próximo compromiso es este sábado 3 de mayo, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde recibirá al América de Cali.

El técnico de Junior fue protagonista de una polémica | INSTAGRAM: @cesarfariasdt