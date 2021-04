Champions League: Manchester City buscará derrotar a Dortmund y amarrar su pase a Semifinales

El Manchester City se presentará con ventaja ante el Borussia Dortmund para intentar amarrar su pase a Semifinales en Champions League, oportunidad que se presenta para el conjunto inglés por primera vez en la era de Pep Guardiola.

Desde hace una década, el estratega catalán no ha conquistado de nueva cuenta el título en la Liga de Campeones, incluso desde su estancia en el banquillo del Barcelona en 2011 no ha conseguido instalarse en la fase final de este torneo y ahora fue contundente al considerar que de no avanzar sería un fracaso.

"Esto es un negocio y es un negocio en el que solo vale ganar. Si no ganamos, soy un fracasado. Si ganamos, el mejor. Tenemos que intentar ejecutar nuestro plan. No importa lo que pase en el partido de ida, tienes posibilidades en el segundo”, declaró en conferencia.

Sin embargo, las Abejas saben que aún están con vida en esta competencia. Necesitan al menos dos goles para asegurar su permanencia y desde marzo del 2019 no han perdido un juego de la Liga de Campeones en el Signal Iduna Park, por lo que su estadio podría convertirse en el amuleto que necesitan ante los Citizens.

Aunque el entrenador de los negriamarillos, Edin Terzic, sabe que el futbol no es de merecimientos, por lo que deberán reflejar en la cancha, y principalmente en el resultado, sus deseos por estar en la siguiente ronda y por qué no, de paso dejar fuera a uno de los equipos que consideró está entre los mejores de la actualidad.

"La creencia en progresar es grande, pero eso solo no nos bastará. Hemos demostrado que podemos aguantar contra un equipo de primera. Será una tarea brutalmente difícil, debemos trabajar duro mañana y ser valientes. Queremos demostrar que podemos competir con los mejores equipos de Europa y quizás eliminar a los mejores de la actualidad", expresó.

