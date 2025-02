Champions League: Santiago Giménez partirá como titular en San Siro en el Milan vs Feyenoord

Por la remontada. Santiago Giménez será titular en el partido de Vuelta de los Playoffs de Champions League entre Milan y Feyenoord. En dicha eliminatoria, su exequipo tiene una ventaja de 1-0, por lo que en su primera noche mágica en San Siro buscará comandar la voltereta de su nuevo club.

En el juego de Ida, Feyenoord tomó una ventaja de 1-0 tras y victoria en De Kuip. En aquel encuentro, el cuadro neerlandés se puso arriba en el marcador al minuto 3 con gol de Igor Paixao. A partir de ahí, la pizarra no se volvió a mover, por lo que la eliminatoria quedó abierta para el duelo de Vuelta. En ese duelo Santiago Giménez jugó 83 minutos pero no pudo anotar.

