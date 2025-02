Champions League: Se revela el balón que se usará en la Final de Múnich

Ya hay balón para la segunda ronda de la UEFA Champions League. Este viernes la UEFA, en colaboración con Adidas, ha presentado el 'Pro Ball Munich', el balón oficial que se no sólo se utilizará en las Fases Eliminatorias, sino que también en la Final.

Siguiendo la tradición del torneo, el diseño del esférico rinde homenaje a la ciudad sede del partido que define al campeón, en este caso Múnich. Mantiene las icónicas estrellas blancas de la Champions League, combinadas con hexágonos en tonos verde esmeralda y cobre, que evocan los tejados y edificios de Múnich.

Dejaron atrás el balón de Fase liguera | X @Championsleague

Además, los paneles incluyen pequeños gráficos que representan algunos de los elementos más emblemáticos de Baviera, como los Alpes, el León Palatino, las flores de edelweiss, el Waldlerhaus, el Jardín Inglés y el lúpulo, un cultivo distintivo de la región.

Más allá del diseño, el 'Pro Ball Munich' incorpora mejoras tecnológicas que, de acuerdo con la UEFA y Adidas, ayudarán a optimizar el rendimiento en el juego, como una superficie 'Prisma' con patrón grabado para mayor precisión y dinamismo., un revestimiento texturizado, garantizando mejor agarre y control total, y un Sistema 'CTR-CORE', que favorece la retención de aire y permite un juego rápido y preciso.

Se inspiraron en Múnich | X @adidasfootball

Además, como parte del compromiso social de Adidas, el 1 % de todas las ventas netas globales de balones de futbol de la marca (incluido el 'Pro Ball Munich') se destinará a la iniciativa Common Goal, que busca generar un impacto positivo en comunidades desfavorecidas a través del futbol.

Made for Munich, made for the #UCLfinal 🥰



Introducing the UEFA Champions League Final Pro Match Ball... 🏆✨@adidasfootball | #TheStarOfTheGame pic.twitter.com/YwEHVioILO

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 10, 2025