Joao Félix confía en que puede jugar a lado de Santiago Giménez en el Milan

El delantero portugués Joao Félix expresó su confianza en que puede compartir el ataque del AC Milan con el mexicano Santiago Giménez, asegurando que su presencia conjunta no afectaría el rendimiento del equipo. Félix considera que el técnico Sérgio Conceicao podría apostar por un estilo ofensivo sin descuidar la defensa.

"Tener cuatro jugadores ofensivos no significa no defender. Si tenemos que defender, hacemos nuestro trabajo también. Somos atacantes, pero también ayudamos en defensa, como viste contra Empoli", aseguró Félix durante su presentación con el equipo este lunes.

Quiere jugar junto con Santi | AP

El fichaje de Félix por el Milan se vio favorecido por la llegada de Conceição al banquillo rossonero el 30 de diciembre, tras la destitución de Paulo Fonseca. La confianza del entrenador en su estilo de juego fue un factor clave en su decisión de unirse al equipo.

"Nunca me dijo cuánto jugaría, pero sí que jugaría en mi posición, y eso me convenció", explicó el delantero portugués. "Ya lo conocía antes. Sé cómo juegan sus equipos. Me gusta mucho y también es una razón por la que estoy aquí. Haré todo lo que el entrenador me pida lo mejor que pueda".

Elogió a su DT | AP

Los números de Félix en Milan

Tras haber llegado como uno de los refuerzos para el conjunto rossonero en el Mercado de Invierno, el portugués ha disputado dos partidos para un total de 115 minutos, donde ya logró anotar un gol, el cual fue en su debut en Copa ante la Roma.

Ha tenido un buen debut | AP

