Feyenoord despide a Brian Priske tras la partida de Santiago Giménez

Las malas noticias no paran en el seno del Feyenoord, luego de la partida de su goleador Santiago Giménez el conjunto de Rotterdam decidió el despido de su entrenador Brian Priske pese a buena exhibición en el Derbi.

Feyenoord se queda con el Derbi l CRÉDITO X:Feyenoord

La irregular temporada mostrada por el equipo de la Eredivisie no ha sido visto con buenos ojos y se ha confirmado el despido del entrenador luego de examinar el funcionamiento.

A través de sus redes sociales Feyenoord hizo el anuncio oficial: “Feyenoord y Brian Priske se separan con efecto inmediato. Agradecemos a Brian por su tiempo en el club y le deseamos todo lo mejor”.

El danés se va luego de haber dirigido 33 partidos, dejando al equipo en el quinto puesto a 12 unidades del líder, el Ajax. En la Copa fueron eliminados y Champions League se jugarán el pase de Octavos de Final desde los Playoffs.

Feyenoord and Brian Priske part ways with immediate effect.



We thank Brian for his time at the club and wish him all the best.

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 10, 2025