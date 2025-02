Gol de Santiago Giménez provoca tremenda reacción de narradores en Italia

Momento épico se vivió en la narración en Diretta Stadio tras el gol de Santiago Giménez en la victoria del Milan sobre el Empoli dentro de la fecha 24 de la Serie A.

El programa televisivo mostró la locura de los narradores e incluso se abrazaron, toquetearon y apapacharon tras la definición del bebote en el Estadio Carlo Castellani.

Santiago Giménez l CRÉDITO X:Sant_Gimenez

El gol de Santiago Giménez ocurrió en el minuto 76 luego de ingresar de cambio en el 46 por Tammy Abraham con el encuentro empatado sin goles.

El atacante mexicano se estrenaría en su debut dentro de Serie A tras un contragolpe que él mismo comenzó rebasando el medio campo, cedió para Joao Félix quien le devolvió y ya en los linderos del área grande recortó y fulminó con un zapatazo para el 2-0.

Santi Giménez se llevó los elogios de los medios más importantes de Italia tras la anotación y además concretó su primer gol con los Rossoneros con quien había debutado en Copa con asistencia.

Mr. Santiago Gimenez, your Rossoneri account is officially open #EmpoliMilan #SempreMilan

Brought to you by @SN4IFUN pic.twitter.com/nItvygSejB

— AC Milan (@acmilan) February 9, 2025