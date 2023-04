Javier Hernández está de regreso con el LA Galaxy y sabe que los aficionados no están contentos con el paso del equipo, pero el mexicano está dispuesto a dar todo por el equipo en sus siguientes partidos.

El goleador se perdió el inicio de temporada por una fuerte lesión. Ahora está de vuelta y busca poder regresar al club a lo más alto de la MLS.

"Pero si ellos vienen y están acá o no, yo en el terreno de juego me voy a seguir partiendo la madre por esta institución, voy a seguir dando todo por este escudo, obviamente nos ayuda tener las gradas llenas, pero si desean no venir igual tenemos que dar lo mejor en la cancha”, comentó el Chicharito.

Ahora el Galaxy se enfrentará al LAFC de Carlos Vela en el Debry de Los Ángeles conocido como ‘El Tráfico’, ante el partido en puerta el mexicano asegura que necesitan ganar sí o sí.

"Mira cómo es la vida, yo me lesioné antes del primer partido de la temporada que se suspendió ante LAFC y ahora mi primer partido que espero sea de titular va a ser contra LAFC en casa, bien, estoy bien y contento, listo para darlo todo, necesitamos ganar”, finalizó el delantero.

