'Chicharito' manda mensaje emotivo a Neymar para darle ánimos tras su lesión

Javier 'Chicharito' Hernández, delantero mexicano del LA Galaxy y máximo goleador de la Selección Mexicana, mandó un mensaje de apoyo a Neymar, luego de confirmarse su rotura de ligamento cruzado anterior y menisco, lesión que mantendrá alejado de las canchas a Ney por al menos seis meses.

Durante uno de sus streams, 'Chicharito' recordó que él vive un proceso similar al del jugador del Al-Hilal y de la Selección Brasileña, por lo que siente empatía con su compañero de profesión y le mandó ánimos, además de asegurar que regresará 'más fuerte'.

"Neymar es de los mejores de todos los tiempos, sentí empatía porque pasé por eso, yo solo me rompí el ligamento cruzado, la de él fue un poco peor. Sé que son momentos en donde se puede sentir de lo peor, como yo también me llegué a sentir. Creo que todo lo que te sucede es superable, si no, no te estaría sucediendo. Yo sé que va a regresar lo más fuerte posible, mejor que nunca, esta situación es dolorosa pero después de estos momentos llegan muchas recompensas", comentó Hernández.

De igual forma, Javier le mandó sus mejores deseos al máximo goleador de la Selección Brasileña y expresó que espera verlo muy pronto de regreso en las canchas, con esa alegría que lo caracteriza con el balón.

"Es el sazón de nuestra vida y mostrar resiliencia y de lo que estamos hechos. Neymar, te deseo la mejor de las recuperaciones, que puedas vivir este momento de manera plena y abundante. Que puedas seguir disfrutando y contagiarnos con esa alegría, aunque no estés jugando. También voy en ese proceso, un poco más adelantado que tú porque me lastimé antes, pero bueno, te deseo lo mejor", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PETER BOSZ, DT DE PSV, DESCARTA QUE CHUCKY LOZANO SEA UNA 'ESTRELLA'