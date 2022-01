Christian Eriksen sobre su evento en Eurocopa: 'Estuve muerto cinco minutos'

El internacional danés Christian Eriksen, que sufrió un paro cardíaco durante un partido de la pasada Eurocopa, aseguró que quiere volver por "amor" al futbol y que quiere estar con Dinamarca en el próximo Mundial.

El "diez" de Dinamarca aseguró no tener miedo a que pueda sufrir un incidente similar en el futuro y dio a conocer lo que sintió durante el juego ante Finlanda de la Eurocopa 2020.

"De ninguna manera, ni por asomo. Al principio, tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido. Pero ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez", aseguró el jugador a la televisión pública danesa DR en su primera entrevista tras el grave incidente sufrió.

Eriksen reiteró el agradecimiento a sus compañeros y a los médicos por ser "rapidísimos" en darle los primeros auxilios sobre el césped antes de ser reanimado.

"La gente lo vio y lloró en sus salones o donde sea que lo vieron, y lo vivió completamente. A pesar de todo soy afortunado por estar aquí hoy y demostrarles que 'gracias por las lágrimas, pero que sigo aquí", afirmó.

Eriksen resaltó su deseo de volver a las canchas y que los médicos le han dado "luz verde" después de que se haya hecho todas las pruebas posibles y no haya sufrido ningún percance nuevo.

"Creo que es el amor por jugar al futbol. ¿Me puedo ver a mí mismo sin futbol cuando sé que los médicos dicen que estoy bien? Entonces nada en mi interior me dice que no tengo que jugar", sentenció Eriksen.

