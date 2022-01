Fabio Capello: 'A los jugadores que no quieren vacunarse deberían rebajarles la ficha'

La variante ómicron de covid-19 ha elevado la cifra de contagios alrededor del mundo y Europa no es la excepción.

Antes esta ola de casos de covid-19 ha obligado a la suspensión y reprogramación de partidos debido a que muchos futbolistas han dado positivo a pruebas PCR, por lo que Fabio Capello sugirió que debería haber sanciones para aquellos jugadores que no desean vacunarse.

"Si los policías están obligados a vacunarse no veo por qué la misma regla no puede aplicarse también a los jugadores. El que no quiere vacunarse perjudica a la sociedad y, por lo tanto, debería ver rebajada su ficha", aseguró el extécnico del Real Madrid en entrevista con la Gazzetta dello Sport.

Pero hay un gran número de jugadores que han rechazado ser inmunizados, aunque para Capello "rechazar la vacuna es un acto de egoísmo".

A partir del 10 de enero el pasaporte covid será obligatorio para todo aquel futbolista que participe en competiciones en Italia, lo que obligaría a muchos jugadores a vacunarse para poder participar en competiciones europeas.

