'Chucky' Lozano revela el 'infierno' que vivió en Napoli con Gattuso: 'Lloraba con mi esposa'

El futbolista mexicano, Hirving 'Chucky' Lozano brilló en su primera etapa en el PSV, pero dejar Países Bajos para jugar en el Napoli de Italia no fue tarea sencilla, pues aunque llegó a pedido de Carlo Ancelotti, una vez que se fue y Gennaro Gattuso tomó las riendas todo se complicó.

El atacante se sinceró y reveló lo mal que la pasó en el primer año de Gattuso con el Napoli, pues el italiano ni siquiera ‘le dirigía la palabra’, pero no sólo eso, sino que lo menospreciaba tanto que llegó a llorar por la frustración.

En plática con Hugo Sánchez, el delantero de PSV contó la ‘pesadilla’ que vivió con la leyenda del futbol italiano, revelando que a su llegada nunca le preguntó nada sobre su juego o entorno, sólo lo relegó a la banca.

“Hubo circunstancias, en Serie A no íbamos bien, hubo un problema y corren a Ancelotti. Llega Gattuso. Él no me conocía, no sabía ni dónde jugaba, pero no me preguntó jamás nada. Cuando eres futbolista dices: ‘¡Wow! Aquí no van bien las cosas’. Cuando hace parado de equipo va rotando jugadores y a mí jamás me cambió”, comentó.

Tras pasar muchas jornadas sentado en la banca, Chucky Lozano entendió que la situación en Napoli era muy dura, tanto que llegó a las lágrimas, pues su ilusión era la de jugar, pero Gattuso no se lo permitía.

“Siempre estuve en la banca. Entonces, ese año fue terrible, lloraba con mi esposa de desesperación. Tú te das cuenta que eres mejor que muchos de ahí y te preguntas ‘¿Por qué no me meten? ¿Por qué no me dejan?’”, sentenció.

