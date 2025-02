¡Chulada! Inter Miami presentó su nuevo uniforme de cara a la siguiente campaña

La relevancia que ha tomado el conjunto de Inter Miami alrededor del mundo es notable. Desde que Lionel Messi se unió al equipo que juega en la MLS, ha sido un gran éxito económico; aunque no tanto en lo deportivo.

Messi no es la única figura que ha llegado al conjunto de Las Garzas. Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y ahora también el entrenador, Javier Mascherano, le hacen compañía a la ‘Pulga’ en la costa este de Florida.

Con todo esto, y el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina, Inter Miami hizo un anuncio espectacular. Se trata de ‘Euforia’, que es el nombre que lleva su nueva indumentaria de local, que hace una ligera alusión a la Selección Argentina, por unas ligeras rayas verticales que recuerdan al uniforme de la Albiceleste.

Con Messi posando con el nuevo uniforme, el conjunto de la MLS anunció su jersey. “Introduciendo a Euforia, nuestro nuevo jersey de local para la temporada 2025”, comentó el equipo en redes sociales. El jersey saldrá a la venta el 15 de febrero de este año

Euforia 💗 Introducing our new home kit for the 2025 season 🤩



Read more about it here: https://t.co/h7Lo1xjS1o pic.twitter.com/d8zEaMiLnt

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 10, 2025