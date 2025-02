¡Polémica inglesa! Después de los partidos de FA Cup, varios equipos alzaron la voz por la falta de VAR

Aunque no hubo Premier League este fin de semana, el futbol inglés siempre va a dar de qué hablar. La FA Cup sigue regalando increíbles momentos de historia pura, como lo que ocurrió entre el Plymouth y el Liverpool, donde el modesto club de Segunda División, derrotó al líder de la Premier League.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. En varios partidos, se suscitaron hechos que pudieron marcar, todo en relación a temas arbitrales. Desde el juego entre Manchester United y Leicester City; hasta el Birmingham y Newcastle United, todos con alguna polémica que pudo ser resuelta con el VAR.

Harry Maguire | AP|

Y es que en esta competición, la ausencia del video arbitraje es notoria, ya que se empieza a usar hasta la quinta ronda; que es la próxima que comenzará. Con la falta del VAR, hubo varias polémicas, principalmente en el gol del triunfo de Harry Maguire sobre el Leicester City, que estaba en un claro fuera de juego.

Las reacciones no se hicieron esperar, y uno de los más enojados fue Ruud Van Nistelrooy, entrenador de los Foxes. El entrenador neerlandés declaró que fueron derrotados por una jugada que debió de ser invalidada.

MAGUUUUIIRRRREEEEE!!!



Harry Maguire wins it at the death for @ManUtd to send them through to fifth round 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/kQscbRHnjw

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2025