Pep Guardiola: "Si ganamos ante el Real Madrid será un gran impulso para el resto de temporada”

La actualidad que vive el Manchester City no es tan grata como sus aficionados quisieran, es por ello, que Pep Guardiola sabe del impulso anímico que les daría una victoria contra el Real Madrid en los Playoffs de la Champions League.

El español aseguró en conferencia de prensa que un triunfo es importante e incluso ya sabe cómo quiere que su equipo juegue ante los merengues.

“Si ganamos ante el Real Madrid será un gran impulso para el resto de temporada.

“Sé cómo queremos jugar… Sé que ellos están deseando que llegue el partido de mañana. No podemos olvidar que hace una década no estábamos aquí”, recalcó Pep horas antes del juego.

No se juega el puesto

En la rueda de prensa, un periodista le preguntó al técnico si sentía que se jugaba el puesto cada día: "No. No sé si a un doctor le dicen que se está jugando el sitio o a un arquitecto, pero no. Sé que este año, cuando perdemos, los rivales me cantan que me echarán al día siguiente, pero no tengo esa sensación. Creo que estoy aquí y aún tengo sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no no estaría aquí. Eso pienso hoy, pero igual mañana me echan a la calle", sentenció.

