Cinco directores técnicos en Europa con presión para la temporada 2023-24

El futbol de élite demanda siempre los mejores resultados y para los clubes de las cinco mejores Ligas del mundo, los campeonatos no son negociables, por lo que tener al mando un plantel de este calibre supone una gran presión.

Ejemplos hay muchos, pero para este 23-24 hay cinco entrenadores de los que se esperan grandes resultados, ya sea para continuar con el legado de sus respectivos equipos o para tener un parteaguas tanto en su trayectoria personal como en la colectiva.

Los millones de euros invertidos en el PSG han quedado a deber, particularmente en un torneo: la Champions League; pero Luis Enrique llegó con la esperanza de poder cumplir el objetivo que ya es casi un capricho en cada temporada.

Para otros, la Champions no lo es todo. El Chelsea ya se coronó a nivel continental; sin embargo, en la temporada que recién terminó no alcanzaron competencias europeas, por lo que Mauricio Pochettino asume el reto de regresarlos al protagonismo. Un caso similar es el del Tottenham. Los Spurs estuvieron a punto de tener posibilidades para estar en competencias UEFA, pero no les alcanzó y Ange Pontecoglou buscará sanar las heridas.

El contraste está en clubes que tienen la 'vara muy alta', tal es el caso del Napoli y el Bayern. Los napolitanos acaban de ser campeones y con la llegada de Rudi García no esperarán menos.

Mientras que los bávaros mantuvieron su hegemonía en la Bundesliga, pero Julian Nagelsmann salió a mitad de curso y confían que Thomas Tuchel los devolverá a la élite europea.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡THE SPECIAL ONE! JOSÉ MOURINHO SORPRENDE A NIÑOS Y LOS INVITA AL ENTRENAMIENTO DE LA ROMA