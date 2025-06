Con un ritmo latino y un gran juego de luces, el Mundial de Clubes tuvo su inauguración

Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Mundial de Clubes 2025 previo al primer partido de la competencia entre Inter Miami y Al-Ahly.

Esta inauguración tuvo lugar en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL y uno de los estadios principales para esta competencia del Mundial, además de que el primer partido de la competencia también se llevó a cabo en el inmueble mencionado.

Inauguración | @TermoAukista|

En la ceremonia de inauguración, el artista French Montana fue el encargado de poner la música y el ambiente previo al arranque de la competencia. Montana es un artista de Marruecos, que cuenta con éxitos como: 'Unforgettable', 'Mo Chicken', 'All The Way Up', entre otros.

La ceremonia cerró con un discurso sobre el torneo y un grupo de voluntarios que colocaron todos los escudos de los participantes en el logo de la FIFA, para así dar inicio a la tan esperada competencia, en lo que será un Mundial de Clubes sin precedentes.

Inauguración | @DiarioOle|

Dentro de este ejercicio, estuvieron presentes los escudos de los equipos mexicanos como lo son Rayados y Pachuca, además de que la toma principal se fue con el escudo del Real Madrid y el discurso cerró con la frase: "hagamos historia."

Al final, los jugadores fueron presentados uno por uno, en algo que no se había visto en una competencia oficial. El último en salir al campo fue Lionel Messi, quien es la gran figura de Miami y se llevó la ovación del público.

La ceremonia inaugural se cierra con un plano cerrado sobre el escudo del Real Madrid, fuegos artificiales y dos cazas sobrevolando el Hard Rock.



Arranca el Mundial de clubes.@elmundoes pic.twitter.com/uac1ZOVLiF — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) June 15, 2025

NO SE LLENÓ EL ESTADIO

A pesar de que Lionel Messi estuvo en el partido inaugural, la venta de boletos representó un problema para la FIFA, sin embargo se pudieron vender casi todos los boletos. Solo quedaron unos cuantos lugares libres, aunque la FIFA espera que esto se vaya solucionando conforme el torneo avance.

Regístrate en DAZN y ve todos los partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA gratis: https://prf.hn/click/camref:1011l5brT2

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARIS SAINT-GERMAIN VS ATLÉTICO DE MADRID