Top de jugadores ausentes en el Mundial de Clubes

El nuevo formato del Mundial de Clubes tendrá su estreno este fin de semana en Miami, Estados Unidos; la actividad comenzará con un duelo entre Al-Ahly contra Inter de Miami, equipo de Lionel Messi, quien es uno de los jugadores más llamativos del torneo; sin embargo, son varios los nombres importantes que desafortunadamente han quedado fuera de esta novedosa competencia, incluso con un periodo de transferencias extra con el que se pudieron haber sumado a algún club de los participantes.

CR7 y Ney, dos de los principales ausentes

Con la presencia de Messi, para la gran mayoría de los aficionados es inevitable pensar en Cristiano Ronaldo, quien no calificó al Mundial con su equipo Al-Nassr, pero fue buscado por algunos clubes como River Plate, de quienes se presume habrían llamado de manera personal al 'Bicho' para reforzar el ataque del 'Millonario', la llamada específicamente la habría hecho el entrenador Marcelo Gallardo, recibiendo respuesta negativa del jugador lusitano, quien al final no logró concretar su préstamo con ningún club y terminó siendo uno de los grandes ausentes.

Neymar Jr se quedó bastante cerca de ser incluido en la lista de jugadores que 'inauguren' esta primera edición del nuevo 'Mundialito'; sin embargo, no pudo hacerlo después de abandonar a su ahora exequipo Al-Hilal, quienes por cierto comparten el Grupo H con Real Madrid, Pachuca y Salzburgo. Ney, ahora jugando para Santos de Brasil, no acude a la Copa ya que en el brasileirao su club no tuvo un buen desempeño de 2021 a 2024, incluso con un desafortunado descenso en su historial.

Más ausentes de los clubes europeos

Barcelona y Liverpool fueron los dos equipos que más puntos sumaron en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, por lo que sus jugadores también tuvieron una gran actuación a lo largo de la temporada 2024-2025, por lo que entregan más nombres a esta lista de ausencias.

Lamine Yamal fue uno de los jugadores más destacados, incluso siendo uno de los posibles nominados al Balón de Oro con tan solo 17 años; consiguió un triplete casero ganando Liga, Copa y Supercopa en España, sumado a la consecución de la Euro 2024 junto a su selección; no obstante, los años que la FIFA contó como referencia para poderse clasificar, fueron los años donde probablemente peor les ha ido, teniendo así una de las ausencias más importantes. Del club culé también resalta por supuesto la ausencia de Robert Lewandowski, Pedri, entre otros.

Liverpool ganó su Premier League número 20 de la mano de un gran entrenador y una tremenda plantilla, de donde precisamente se desprenden los jugadores que no participan, tales como el egipcio Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Virgil Van Dijk, Luis Díaz y más miembros de un ataque más que poderoso por parte de los reds.

