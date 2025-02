Concacaf reprograma partido de Kansas City vs Inter Miami de Champions Cup

El debut de Lionel Messi en la actual temporada de la Concacaf Champions Cup deberá esperar. La confederación ha anunciado que el partido entre Inter Miami y Sporting Kansas City, correspondiente a primera ronda del torneo, será aplazado un día debido a las malas condiciones climatológicas en Kansas.

Inicialmente, el encuentro estaba programado para disputarse el martes 28 de febrero. Sin embargo, el pronóstico del clima indica que ese día se esperan temperaturas extremas, con una mínima de -21° y una máxima de -15°, lo que representa un riesgo para los jugadores y aficionados.

Pospusieron el partido | X @InterMiami

Ante esta situación, la Concacaf emitió un comunicado oficial en el que anunció la reprogramación del partido: "La serie de la Ronda Uno de la Copa de Campeones Concacaf entre Sporting Kansas City e Inter Miami CF ha sido reprogramada debido a las condiciones climáticas adversas".

Ahora, el duelo en el Children's Mercy Park se llevará a cabo el miércoles 19 de febrero a las 19:00 horas del centro de México. Mientras que, el partido de Vuelta se disputará el martes 25 de febrero en el Estadio Chase de Miami.

Concacaf Statement regarding the Champions Cup series between Sporting Kansas City and Inter Miami CF https://t.co/ZJ7nAtxhDS 🔗

— Concacaf Media (@ConcacafMedia) February 17, 2025