Condiciones climatológicas han puesto en aprietos los partidos del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes arrancó hace una semana y para muchos ha sido un torneo sumamente exitoso. Aunque el factor del clima ha afectado al evento en maneras exponenciales.

Ya son cuatro partidos que se han suspendido por el clima, pues la tormenta eléctrica ha perjudicado el trámite natural de los partidos, recordando que parte del protocolo es que con amenaza de tormenta eléctrica, los partidos que sean en estadio abierto se deben detener por disposición oficial.

El más reciente en ser afectado fue el duelo entre Benfica y Auckland City, pues al medio tiempo se tomó la decisión de que se pausara el partido, luego de que el cuadro portugués se fuera al frente por 1-0 con gol de Ángel Di María, desde los 11 pasos al final de la primera parte.

Si se detecta que hay tormenta eléctrica dentro de los kilómetros cercanos al inmueble, o se avisa de riesgo de tormenta eléctrica, el partido se debe parar; recordando que esto solo aplica para los estadios abiertos o parcialmente abiertos como es el caso del SoFi Stadium.

Los otros tres partidos que se han suspendido por la misma situación son los siguientes

Pachuca vs RB Salzburg

Palmeiras vs Al Ahly

Mamelodi Sundowns vs Ulsan Hyundai

Las sedes donde se han suspendido los partidos son: TQL Stadium de Cincinnati, MetLife Stadium de Nueva Jersey y el Exploria Stadium de Orlando, en el que ya se suspendieron dos enfrentamientos.

El calor ha sido un problema

Otro punto importante en cuanto al clima es el calor, pues en algunos lugares ha sido bastante intenso y ya han llegado críticas. Específicamente el duelo entre Atlético de Madrid, equipo que se quejó por el calor que se sintió en su primer partido que fue ante el Paris Saint-Germain.

