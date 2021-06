Conmebol: Reveló audio del VAR en el gol anulado de Cabecita Rodríguez

La Conmebol reveló este viernes el audio del VAR durante el gol anulado de Cabecita Rodríguez con Uruguay y que generó gran polémica en redes sociales.

Y es que el gol del jugador de Cruz Azul fue anulado por un supuesta fuera de juego tras consultar el VAR, por lo que el árbitro central invalidó el gol.

En el audio difundido se puede ver que en el VAR no tuvieron en cuenta que Matías Viña, el cual estaba adelantado no tuvo participación en la jugada, por lo que la Conmebol señaló que fue mal anulado.

Así deberían de escucharse

— Xavi Sol (@XaviSol_) June 4, 2021

“El hecho de estar en posición fuera de juego no constituye infracción. En este caso, el jugador celeste no interfiere, no participa, no gana ventaja de su posición y no debe ser sancionada. El VAR, en este caso, debería haber buscado ángulos y velocidades para evaluar tanto la posición como la participación del jugador en posición de fuera de juego a fin de determinar que no es infracción. Decisión arbitral: incorrecta”, dijo el organismo.

Tras este error, los árbitros colombianos Miguel Roldán y Nicolás Gallo fueron suspendidos de forma indefinida.

