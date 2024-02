Copa de Asia 2024: Cinco razones por las que Jordania eliminó a Corea y se metió a la Final

Se concretó una de las más grandes sorpresas en la historia de la Copa Asiática de Naciones, pues Jordania, la selección número 87 del ranking FIFA, venció a Corea del Sur para instalarse en la Gran Final contra todo pronóstico. .

Si bien el marcador culminó 2-0, pudo ser mayor, pues en ningún momento el equipo jordano sufrió en el trámite del partido, como si lo hizo ante Irak en Octavos de Final, donde anotó dos goles en el agregado.

En esta ocasión, el gol de Yazan Al Mamat al 53' y de Moussa Al Tamari al 66, fueron suficientes para eliminar al equipo de Jürgen Klinsmann, que se regresa a casa con todas sus estrellas y con las manos vacías, al igual que en los últimos 64 años.

¿CUÁLES FUERON LAS CLAVES DE LA VICTORIA DE JORDANIA SOBRE COREA DEL SUR?

1.- Lhoussaine Ammouta le ganó el duelo táctico a Jürgen Klinsmann

Por increíble que parezca, el estratega marroquí plantó un equipo que con sus limitaciones supo neutralizar a los coreanos y que jugó al contragolpe de una manera magistral. Si bien cedió la pelota todo el partido (con un 70-30 a favor de Corea), tuvieron más oportunidades de gol y eso se vio reflejado en los tiros a puerta 7 de Jordania por ninguno de Corea.

2.- Hambre de trascender

Este resultado es histórico y para ponerlo en comparación en Concacaf, es como si un equipo como Martinica ganara la Copa Oro, puesto que este es el resultado más importante en la historia para Jordania, nunca antes había llegado a una Final de la Copa Asiática y sus resultados más importantes habían sido los Cuartos de Final (2004 y 2011) y jugar el repechaje mundialista rumbo a Brasil 2014, en donde cayó frente a Uruguay.

3.- El 'Messi' Jordano

Si hay un responsable dentro de la cancha de esta histórica clasificación es Moussa Al Tamari, el jugador que se cargó el equipo al hombro y que es el único de toda la plantilla que juega en Europa, en el Montpellier de la Ligue 1 y que actualmente tiene un valor de 6 MDE, según transfermaerkt.

4.- La adaptación a Qatar

Jugar y entrenar con clima de Qatar no es fácil, sin embargo, el hecho de que la mitad del plantel de Jordania juegue en la liga de Qatar, ayudó para la adaptación y que se sintieran como en casa durante este torneo.

5.- Soberbia de Corea del Sur

Una plantilla con futbolistas que juegan en el Tottenham, el Bayern Munich, y el PSG no fue suficiente, pues Kim Tae Hwan, Hiung Min Son, Lee Kang In, no pudieron hacer nada ante una plantilla que en el papel era inferior.

