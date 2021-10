Cristiano Ronaldo admitió culpa tras ser goleado por el Liverpool

El Manchester United fue goleado en casa por el Liverpool, el público abandonó al equipo desde la segunda mitad y Cristiano Ronaldo salió a dar la cara a través de las redes sociales.

"A veces el resultado no es por el que luchamos. A veces la partitura no es la que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar", escribió CR7 en su cuenta de Instagram.

Así mismo, el delantero portugués se disculpó con los aficionados de los Red Devils, pero sobre todo agradeció su apoyo y es que el Manchester United suma cinco derrotas consecutivas.

"Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen al mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!", concluyó en su mensaje Cristiano.

