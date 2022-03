Cristiano Ronaldo: Bruno Fernandes explicó la frustración de CR7 por no anotar

Portugal terminó con el sueño de cenicienta de Macedonia del Norte y se calificó a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en un partido en donde el héroe fue Bruno Fernandes al marcar los dos goles que sellaron la victoria.

Pese a conseguir el boleto mundialista, Cristiano Ronaldo terminó frustrado por no conseguir ser el protagonista de la noche, a pesar de poner la asistencia para la primera anotación; sin embargo, Fernandes salió en su defensa asegurando que la actitud de CR7 es normal para un delantero de su categoría.

"Porque es el delantero, quiere hacer goles, es normal. Cristiano, como cualquier delantero, vive de goles, si él no puede hacerlos la frustración es normal, yo quiero que él esté enojado si no marca, porque yo quiero que él marque goles todos los partidos, para mi él tiene que hacerlos, no es que tenga la obligación, pero porque es nuestro delantero, nosotros tenemos la obligación de intentar seguir a los delanteros de la mejor manera posible", declaró el delantero en entrevista para TUDN.

El atancante del Manchester United aseguró que es normal que al igual que Cristiano, todos sus compañeros estén molestos y frustrados cuando no logran perforar la meta rival.

"Quiero que Cristiano esté molesto, que Jota esté molesto, Joao Félix, todos los otros delanteros, todos tienen que estar enfadados si no marcan goles, felices porque ganamos el partido, pero enojados porque no hacen goles, es el trabajo del delantero, hacer goles", comentó.

