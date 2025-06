¿Cumplirán el sueño? Cristiano Ronaldo no descarta jugar junto a Lionel Messi

Una de las grandes fantasías para todo amante del futbol es ver a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo, pues se trata de dos de los mejores jugadores en la historia, y que marcaron época en las últimas dos décadas. El portugués, pese a que ve difícil compartir cancha con el argentino, no lo descarta completamente.

AP

Opción complicada

Para Cristiano Ronaldo, un factor importante para analizar la viabilidad de esta opción es la edad, ya que recientemente cumplió 40 años, por lo que no le queda mucho tiempo en el futbol profesional.

"Nunca se sabe. El tiempo está ahí, ya tengo 40 años pero yo digo, nunca puedo decir: 'de esta agua no beberé', pero lo veo muy difícil. Tengo cariño también por Messi, fuimos rivales durante muchos años.

AP

He dicho en muchas entrevistas que hemos estado ahí en el escenario 15 años, y yo me acuerdo que antes él no hablaba nada de inglés, yo le traducía cuando la gala nos explicaba lo que tenemos que hacer, yo le traducía. Tengo un cariño por él porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como yo a él", dijo Cristiano.

Las actualidades de Messi y Cristiano

El lusitano continúa su camino por los mil goles y disputará una Final de Nations League ante España. Por otro lado, Lionel Messi disfruta el ocaso de su carrera en Inter de Miami, mientras Argentina ya tiene su boleto al Mundial 2026.

AP

