Cristiano Ronaldo rompe en llanto tras ganar la UEFA Nations League con Portugal

Este domingo 8 de junio será recordado como el día en el que Cristiano Ronaldo ganó su tercer título con la Selección de Portugal, siendo este el segundo de UEFA Nations League, mismo que han conseguido al vencer en penales a España en el Allianz Arena de Múnich.

No solo a los fanáticos del 'Bicho' les ha conmovido la imagen de ver a su ídolo ganar de nueva cuenta un trofeo con su país, sino también al mismo CR7 le ha causado una emoción muy grade la consecución de este nuevo trofeo, por lo que le fue imposible poder ocultar su sentir llegando incluso a las lágrimas.

Nuevos campeones de Europa | AP

Cristiano, un manojo de nervios

La Final de la UEFA Nations League fue un partido frenético, pues Portugal tuvo que venir de abajo para poder vencer al que hasta antes del juego era el vigente campeón, España. Por si fuera poco, el gol que conseguía el empate 2-2 fue anotado por el mismo Cristiano Ronaldo, quien desafortunadamente no pudo terminar el partido teniendo que salir de manera obligada de cambio, dejándole su lugar a Goncalo Ramos.

El juego tuvo que llegar a la definición por penales, en donde por obviedad, al ya no estar presente en el campo, CR7 ya no pudo cobrar ; sin embargo, los nervios seguían para él en la banca, pues durante la mayoría de los cobros de la tanda se la pasó escondido detrás de su compañero Diogo Dalot, para así no tener que ver si sus compañeros llegaban a fallar. Afortunadamente para la causa lusitana no fue así, pues Rúben Neves marcó el penal ganador, causando una emotiva reacción en Ronaldo, quien de inmediato se arrodilló y comenzó a llorar de alegría.

Segunda Nations League lusitana

La victoria sobre España significa para Portugal la consecución de su tercer trofeo como selección, pero el segundo en el torneo que más recientemente creó la UEFA. El primero, se lo llevó en 2019 tras vencer a Holanda 1-0 con gol de Goncalo Guedes en el Estadio Do Dragao de Portugal.

Antes de estos dos campeonatos de Liga de Naciones, los portugueses ganaron una Eurocopa; fue en el 2016, ganándole de visita al entonces anfitrión, Francia, donde casualmente, CR7 tuvo que salir de cambio debido a una desafortunada lesión, tal y como lo tuvo que hacer en el juego frente a España.

Lesión del 'Bicho' rumbo al final del encuentro | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Messi vs Cristiano Ronaldo en la Finalissima? Estos equipos jugarán el duelo entre América y Europa