Cristiano Ronaldo tras la clasificación de Portugal a la Euro 2024: "Espero jugarla"

Cristiano Ronaldo no piensa en su retiro y ya tiene la mirada puesta en la siguiente gran competición. Portugal mantuvo su paso perfecto en las Eliminatorias al vencer a Eslovaquia con lo que lograron su clasificación a la Eurocopa del 2024. Tras conseguir el pase, CR7 habló de la posibilidad de jugarla.

El delantero lusitano podría llegar al torneo en Alemania con 39 años de edad. Sin embargo, a pesar de su edad, Ronaldo espera poder disputar la Euro junto con su selección, aunque se mantiene en el presente.

"Espero estar en la Euro 2024 porque todavía queda mucho tiempo. Espero no tener ningún problema ni lesión, espero jugarla. No pienso en el futuro, pienso en el corto plazo y siempre intento disfrutar el momento. Me encanta jugar en la selección. Jugamos bien y nos clasificamos porque tenemos un excelente equipo, un excelente entrenador como Martínez", confesó el delantero tras anotar un doblete en el juego ante Eslovaquia

Asimismo, agradeció el apoyo que recibe siempre que juega con la Selección en los estadios de su país natal. “Salí temprano de Portugal, pero siempre será mi casa. Me apoyan en todos los estadios de Portugal".

