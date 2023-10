Tony Sanabria ha estado en el ojo del huracán tras el partido de Eliminatorias de la Conmebol ante Argentina. El delantero paraguayo fue acusado de haberle escupido a Lionel Messi durante el encuentro, sin embargo, tras comentarios en su contra, el guaraní decidió explicar su versión.

Previamente Sanabria había señalado que, la situación con Messi, fue un mal entendido, pues él, en ningún momento, tuvo la intención de escupirle: “No, no, no, no, cosas del partido nada más, estuve viendo, me llegó la imagen y eso parece como que yo lo escupo, pero no, para nada, él está lejos. Lo que pasa es que parece, de la imagen como se ve de la parte de atrás que parece que lo escupo, pero nada que ver”, expresó.

El mismo Messi había señalado no haber visto la acción de la que se le acusa al futbolista paraguayo. “No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido y la verdad yo no sé ni quien es el chico este y no lo vi, pero tampoco le quiero dar importancia, mejor dejarlo ahí”, señaló en zona mixta tras el partido.

A pesar de ambos comentarios, el paraguayo continuó recibiendo comentarios en contra, incluso él y su familia recibieron amenazas por parte de los seguidores de la albiceleste y del histórico delantero. Ante esta situación decidió explicar una vez más lo sucedido.

“Mi familia ha sido afectada por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca paso. No haría nada nunca parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo estaría dando cometiendo un acto así?”, reveló el delantero en sus redes sociales.

