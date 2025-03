¿Cuándo y dónde ver el Croacia vs Francia de UEFA Nations League?

Los Cuartos de Final de la UEFA Nations League comienzan esta semana y uno de los duelos atractivos es el de la Selección de Croacia contra su simiñar de Francia. El equipo dirigido por Zlatko Dalić tratarán de dar la sorpresa frente a los de Didier Deschamps.

Con Les Bleus, uno de los elementos más destacados es Kylian Mbappé. El jugador de Real Madrid está de regreso con su selección, con la cual su último partido fue el 9 de septiembre contra Bélgica en la Liga de Naciones.

Join Les Bleus on their trip from Clairefontaine ➡️ Split! 🇫🇷🇭🇷#FiersdetreBleus



pic.twitter.com/6maqNMi3Wp

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) March 19, 2025