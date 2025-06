¿Cuándo y dónde ver el Porto vs Al Ahly del Mundial de Clubes?

Porto se ha metido en un problema luego caer ante el Inter Miami de Lionel Messi y necesita una victoria sí o sí ante Al Ahly y espera una combinación de resultado del encuentro entre Palmeiras y el conjunto rosado.

Los dirigidos por Martín Anselmi llegan al último duelo de la Fase de Grupos con una unidad colocados en el tercer sitio por debajo de Palmeiras e Inter Miami, uno y segundo, con cuatro puntos respectivamente.

Los portugueses no le basta el simple triunfo, y es que para avanzar necesita al menos dos goles para no comprometerse y que no surja un empate en el otro frente, de haber un empate sus aspiraciones se verán diluidas.

Antecedentes

Porto y AL Ahly no registran antecedentes en enfrentamientos directos, por lo que este será el primer en un partido de alta tensión donde ‘Las Águilas’ se juegan únicamente el orgullo y de pasó amargar aún más la presencia de los ‘Dragones’ en el Mundial de Clubes.

El conjunto africano tiene números negativos ante equipos europeos, en su extensa lista de enfrentamientos aparecen dos con representantes del Viejo Continente tanto con Bayern Múnich como con el Real Madrid en ambos terminó cayendo.

Porto vs Al Ahly

Todo está listo para el silbatazo inicial desde el MetLife Stadium en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México y podrás disfrutarlo desde DAZN.

Día: 23 de junio

Hora: 19:00 hrs

Estadio: MetLife Stadium

Transmisión: DAZN

