Dani Alves: 'Conociendo a Xavi, me preocupa más fallar un pase'

Ante más de 10 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio Camp Nou, Dani Alves fue presentado de manera oficial este miércoles como nuevo jugador del Barcelona, quien dio sus primeras palabras a su regreso al conjunto culé.

"Nunca he nacido para ser segundo, siempre primero. Vengo a guerrillear, no vengo a pasar el tiempo ni a vivir en Barcelona. Vengo para jugar y pelear un puesto. No es porque hice historia ni por la buena relación con Xavi. Con mi trabajo voy a pelear y a intentar aportar. La edad es solo números. Acabo de demostrarlo en las Olimpiadas. La gente esperará lo mejor de mi y yo responderé como siempre", comentó el brasileño.

Además, el también medallista Olímpico habló sobre el cariño que le tiene al Barcelona, quien siempre se ha concentrado en avanzar en su trayectoria como futbolista profesional y buscará trabajar en conjunto para apoyar a sus compañeros en todo momento, pues el veterano ha pasado por grandes equipos del viejo continente y sabe claramente la importancia de que un equipo esté unido.

"Uno tiene que intentar evolucionar. En toda mi carrera he intentado ir hacia adelante y cada uno elige su camino. Cuando se hace algo colectivo hay que ayudarse y arroparse. El problema de mi compañero es mi problema y su alegría es la mía. Todo lo que haga será por el bien del Barcelona", agregó.

Por otra parte, el lateral habló sobre el reencuentro que tuvo con Xavi Hernández, luego de ser compañeros durante la primera etapa en la que el brasileño portó la casaca blaugrana. Mientras que Hernández volvió al club después de seis años y ahora fungirá como estratega.

"Conociendo a Xavi me preocupa más perder un pase. Recuerdo un partido que hizo él que en 90 minutos no falló un pase, se pondrá firme en esta faceta. Xavi se pondrá firme en el tema de no perder ni un pase", indicó.

