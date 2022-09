Dani Alves sobre CR7: 'Es alguien que no te deja respirar ni un segundo'

Dani Alves puede presumir tener una carrera que pocos jugadores pueden presumir, más allá de los títulos que ha conquistado en su trayectoria futbolística. Y es que el brasileño ha enfrentado a grandes jugadores durante su paso por el futbol europeo.

Durante una entrevista con Hugo Sánchez, el lateral brasileño reveló quien ha sido el rival más complicado al que ha marcado "Cristiano Ronaldo. Este cabrón no te deja respirar un segundo. No lo hice tan mal, pero es difícil. Es una máquina de marcar", indicó.

Asimismo, Dani Alves fue cuestionado sobre a quién considera el mejor jugador de la historia, por lo que no dudó en decir el nombre de su compatriota, Pelé, debido a que marcó el balompié mundial, por lo que él entraría en un debate distinto.

"Me quedo con Pelé por una razón: ha cambiado el futbol. Messi cambió una generación. Todas esas personas que son más que el futbol, me voy a quedar con ellas. Y además, soy brasileño. Para mí, Pelé no debería entrar en ese debate. Si tú me preguntas, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Diría Messi. Pelé no entra ahí", indicó.

Por último, el sudamericano habló sobre su situación contractual con Pumas, asegurando que antes de renovar debe entregarle resultados a la institución, pues quiere demostrar que es capaz de marcar diferencia

"Yo primero, antes de solicitar nada, me gusta entregar. Yo tengo un año para demostrar con ellos. No tendría problema. Necesito mostrar a ellos de que yo puedo, que juntos podemos construir un equipo muy chingón en México, que juega de una manera diferente, que los jóvenes dan un paso al frente", manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANCHESTER UNITED: BUSCARÁ SU PRIMERA VICTORIA EN EUROPA LEAGUE ANTE EL SHERIFF