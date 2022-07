Dani Alves sobre su salida del Barcelona: 'No me gustó cómo se dio'

Dani Alves se dio tiempo de recordar su segunda etapa con el Barcelona en lo que define su futuro. El brasileño habló sobre su regreso al equipo blaugrana, asegurando que no le gustó la manera en la que se dio su salida, aunque lo consideró como un sueño hecho realidad.

"No me fui triste, sino feliz por haber regresado al club. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida del equipo", dijo el futbolista sudamericano en entrevista con el medio británico, The Guardian.

Asimismo, Dani Alves reveló que previo a fichar con el Barcelona le dejó en claro a la directiva que no era un jugador joven, por lo que les pidió que fueran directos con él en todo momento. No obstante, agradeció a Xavi y a Joan Laporta por la oportunidad que le dieron.

"Desde que llegúe dejé en claro que ya no era un futbolista de 20 años y que quería que hicieran las cosas de frente, sin ocultar nada. Pero este club ha pecado en los últimos años porque no le importan las personas que hicieron historia.

"Como aficionado del Barcelona me gustaría que hicieran las cosas de otra manera. No hablo de mí, porque mi situación era distinta, aunque estoy eternamente agradecido con Xavi y con el presidente por haberme hecho volver", sentenció el medallista olímpico.

