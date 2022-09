Dani Alves: Tite explicó los motivos por los que lo dejó fuera de la convocatoria de Brasil

Dani Alves vino a México en busca de ganarse un puesto para el Mundial, sin embargo, el lateral quedó fuera de la convocatoria para afrontar dos partidos de preparación rumbo a Qatar 2022.

Ante esta situación, Tite, director técnico de Brasil, explicó los motivos por los cuales decidió dejar fuera de la lista al jugador de Pumas, mencionando que al no tener pretemporada con el equipo mexicano y sufrir una enfermedad hace unas semanas, no está en condiciones de formar parte del combinado brasileño.

"Dani llegó a México y cinco días después debutó. No hubo pretemporada. Tuvo una gastroenteritis que le hizo perder masa muscular. Eso afectó claramente su rendimiento en su estado físico", indicó.

Sin embargo, Tite aseguró que el quedar fuera de esta convocatoria no significa que no vaya a ser llamado para la Copa del Mundo. "Sabemos que lo puede hacer, pero de momento no está en condiciones de estar con nosotros para estos dos partidos. Pero, tratándose del Mundial, puede volver", agregó.

Brasil se enfrentará a Ghana y a Túnez en la próxima Fecha FIFA, la cual será la última antes de que se lleve a cabo el Mundial de Qatar 2022, por lo que estos enfrentamientos servirán como preparación para afrontar el máximo torneo de selecciones.

