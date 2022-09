Real Madrid: Eden Hazard, el heredero del puesto de Karim Benzema

Oportunidad de oro para Eden Hazard. Al delantero belga que ha recorrido un camino sinuoso por las constantes lesiones, se le abre la puerta a la titularidad con la desafortunada lesión de Karim Benzema.

Luego de que se confirmó que, el ’Gato’ se perderá lo que resta del mes a causa de una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho sufrida ante el Celtic a media semana en Champions League, la opción natural para cubrir su ausencia es Eden Hazard.

Karim se perderá el duelo liguero ante el Mallorca correspondiente a la Jornada 5, el choque de Champions League ante el Leipzig del 14 de septiembre, y el Derbi ante el Atlético de Madrid que se jugará el 18 de septiembre.

Posterior a ello, vendrá el parón por la Fecha FIFA que coincide con el último fin de semana del mes, por lo que el francés regresará con el equipo hasta el 2 de octubre, cuando la entidad merengue recibe al Osasuna en duelo correspondiente a la Fecha 7.

La baja del atacante galo resulta bastante sensible para un Madrid que, aunque está en la cima de la tabla, viene siendo perseguido muy de cerca por su acérrimo rival el Barcelona, quien desea volver a retomar el poder en La Liga.

Sin embargo, Eden Hazard parece ser el más beneficiado de la situación, pues con la baja de Benzema, se le abren los mares para de nueva cuenta poder mostrarse y ganarse un lugar en el once de Ancelotti.

“Han sido tres años con lesiones y muchas cosas, pero el próximo año voy a darlo todo por vosotros”, dijo Hazard tras el título de Champions de la temporada pasada, en el que apenas pudo participar.

Desde su llegada al Real Madrid, el mediocampista belga ha estado más entre algodones que en el terreno de juego, pues las lesiones no lo han respetado, motivo por el cual no ha podido retomar el nivel que llegó a mostrar en el Chelsea, pero ahora tiene una oportunidad inmejorable para demostrar que la camiseta merengue no le ha quedado grande.

