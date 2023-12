Dani Alves ya conoce la fecha para su juicio

Dani Alves, exfubolista de los Pumas de la UNAM, fue ingresado al Centro Penitenciario Brians 2, en la ciudad de Barcelona, a principios del 2023 debido a que fue acusado de violación por una joven de 23 años.

A casi un año de distancia, el brasileño ya conocería cuándo será la fecha para su juicio, así lo habría informado la periodista española Mayka Navarro en el programa "Vamos a Ver", esto después de que hace unos días se le negara, por tercera ocasión, su petición de libertad provisional.

"Si no hay un acuerdo de conformidad, el juicio será en febrero, porque a Audiencia de Barcelona ha reservado dos semanas de ese mes para que se celebre. La abogada de la víctima dice que no hay acuerdo en torno a la condena que debería cumplir Dani Alves y añade que en este tipo de delitos no hay compensación económica que palie los daños personales", explicó Navarro.

Al brasileño se le negó la libertad condicional porque la jueza consideró que, con el juicio próximo a realizarse, existe más probabilidad de fuga, razón por la cual Dani Alves permanecerá en el Centro Penitenciario Brians 2 hasta que el juicio se lleve a cabo.

Alves está cerca de cumplir un año detenido luego de que, supuestamente, ultrajo a la joven en un bar de la ciudad catalana después de la participación del brasileño en Qatar 2022.

